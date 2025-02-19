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Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флаг

Среда 19 февраля 2025 10:06
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Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флаг Владимир Балух (фото: Википедия)
Автор: Василина Копытко

После аннексии Крыма в 2014 году многие украинцы отказались признавать оккупационную власть на полуострове, из-за чего попали под репрессии. Одним из них был общественный активист Владимир Балух, которого россияне даже посадили в тюрьму за проукраинскую позицию.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас Владимир Балух и чем занимается.

Как Балух попал в немилость россиянам в Крыму

Владимир родился в 1971 году в селе Серебрянка в Крыму. Получил образование в агроуниверситете Симферополя, работал инженером по водосбережению в местном колхозе, также занимался фермерством. Дважды баллотировался от Конгресса украинских националистов в Верховную Раду Крыма.

После оккупации полуострова в 2014 году он отказался покидать родной дом, не взял российский паспорт, выходил на проукраинские акции, а на своем доме вывешивал флаг Украины, из-за чего к нему нередко наведывались оккупанты.

"Никаких хороших изменений у нас быть не может, все становится только хуже. Номера только российские, рубли, ну и "стукачей" много появилось. У нас, если раньше соседи друг к другу в гости ходили, то как пришел "русский мир" - за кривое словечко бегают доносить, вот - плохо о Путине сказал. Я все думаю, что вдруг проснусь, а это просто сон", - рассказывал тогда Владимир в интервью украинским журналистам.

Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флагВладимир Балух (скриншот из видео)

Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флагДом Владимира Балуха в Крыму (фото: Украина молодая)

Правоохранители оккупационной власти не раз угрожали Балуху из-за украинского флага, который весел над его домом, но активист не отступал. В 2015 году его даже посадили на 10 дней. А в 2016-м Владимир на собственном доме разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18", чем снова разозлил россиян.

Оккупанты проводили обыски у активиста, официальным основанием были якобы кражи в соседнем селе. Во время одной из таких проверок работники оккупационных силовых структур избили Балуха. А в ходе очередного обыска в 2016 году у него якобы нашли боевые патроны, поэтому его обвинили в незаконном хранении оружия и взяли под стражу.

"Когда я вывесил флаг и тот развевался над селом, я ждал, когда и кто придет из селян с претензией. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говорить современным языком", - потом рассказал Балух.

На арест активиста отреагировали украинские правозащитные организации, которые призвали украинскую власть привлечь дипломатов, чтобы освободить крымчанина. Но все акции в поддержку активиста не дали результатов.

В августе 2017 года Раздольненский районный суд Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года его освободили в рамках обмена между Украиной и Россией. После этого Балух поселился в Киеве, где активно занялся общественной деятельностью.

Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флагАкция в Киеве в поддержку Владимира Балуха (фото: Вечерний Киев)

Где сейчас Балух и чем занимается

После начала полномасштабного вторжения Балух вступил в силы территориальной обороны ВСУ, воевал под позывным "Царский скиф". Но потом из-за ненадлежащего состояния здоровья был вынужден уйти из армии.

"Политических пленников сегодня огромное количество. Теперь ими стали наши военнопленные, которые находятся в нечеловеческих условиях российской неволи. Все они - заложники, используя которых, Московия ведет свою самую гнусную войну против всего свободного мира", - говорил в интервью Балух.

Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флагВладимир в теробороне получил позывной "Царский скиф" (фото: Армия Информ)

Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флагВладимир в начале большой войны присоединился к теробороне (фото: Facebook/ Владимир Балух)

Сейчас Балух активно занялся волонтерством и продолжает жить в Киеве. В своих соцсетях он часто реагирует на резонансные события в обществе и высказывается о будущем Украины.

"Не лелейте сомнения - безнадежно больных в России на сотни лет хватит. Не питайте надежд на мир - только наша победа остановит это безумие", - писал в Facebook Балух.

Также недавно активист присоединился к созданию документального фильма "Коды жизни", который рассказывает о символах и образах в вышиванках.

Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флаг

Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флагВладимир Балух сейчас занимается волонтерством (фото: Facebook/ Владимир Балух)

Ранее мы также рассказывали о том, где сейчас морпех Роман Грибов, которому приписывали авторство фразы о "русском корабле".

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При подготовке материала использовали: Википедию, страницу Владимира Балуха в Facebook, интервью для "Молодая Украина", "Армия Информ", "Радио Свобода".

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