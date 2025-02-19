Активист из Крыма. Где сейчас Владимир Балух, которого оккупанты судили за украинский флаг

После аннексии Крыма в 2014 году многие украинцы отказались признавать оккупационную власть на полуострове, из-за чего попали под репрессии. Одним из них был общественный активист Владимир Балух, которого россияне даже посадили в тюрьму за проукраинскую позицию.

Как Балух попал в немилость россиянам в Крыму

Владимир родился в 1971 году в селе Серебрянка в Крыму. Получил образование в агроуниверситете Симферополя, работал инженером по водосбережению в местном колхозе, также занимался фермерством. Дважды баллотировался от Конгресса украинских националистов в Верховную Раду Крыма.

После оккупации полуострова в 2014 году он отказался покидать родной дом, не взял российский паспорт, выходил на проукраинские акции, а на своем доме вывешивал флаг Украины, из-за чего к нему нередко наведывались оккупанты.

"Никаких хороших изменений у нас быть не может, все становится только хуже. Номера только российские, рубли, ну и "стукачей" много появилось. У нас, если раньше соседи друг к другу в гости ходили, то как пришел "русский мир" - за кривое словечко бегают доносить, вот - плохо о Путине сказал. Я все думаю, что вдруг проснусь, а это просто сон", - рассказывал тогда Владимир в интервью украинским журналистам.

Владимир Балух (скриншот из видео)

Дом Владимира Балуха в Крыму (фото: Украина молодая)

Правоохранители оккупационной власти не раз угрожали Балуху из-за украинского флага, который весел над его домом, но активист не отступал. В 2015 году его даже посадили на 10 дней. А в 2016-м Владимир на собственном доме разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18", чем снова разозлил россиян.

Оккупанты проводили обыски у активиста, официальным основанием были якобы кражи в соседнем селе. Во время одной из таких проверок работники оккупационных силовых структур избили Балуха. А в ходе очередного обыска в 2016 году у него якобы нашли боевые патроны, поэтому его обвинили в незаконном хранении оружия и взяли под стражу.

"Когда я вывесил флаг и тот развевался над селом, я ждал, когда и кто придет из селян с претензией. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говорить современным языком", - потом рассказал Балух.

На арест активиста отреагировали украинские правозащитные организации, которые призвали украинскую власть привлечь дипломатов, чтобы освободить крымчанина. Но все акции в поддержку активиста не дали результатов.

В августе 2017 года Раздольненский районный суд Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года его освободили в рамках обмена между Украиной и Россией. После этого Балух поселился в Киеве, где активно занялся общественной деятельностью.

Акция в Киеве в поддержку Владимира Балуха (фото: Вечерний Киев)

Где сейчас Балух и чем занимается

После начала полномасштабного вторжения Балух вступил в силы территориальной обороны ВСУ, воевал под позывным "Царский скиф". Но потом из-за ненадлежащего состояния здоровья был вынужден уйти из армии.

"Политических пленников сегодня огромное количество. Теперь ими стали наши военнопленные, которые находятся в нечеловеческих условиях российской неволи. Все они - заложники, используя которых, Московия ведет свою самую гнусную войну против всего свободного мира", - говорил в интервью Балух.

Владимир в теробороне получил позывной "Царский скиф" (фото: Армия Информ)

Владимир в начале большой войны присоединился к теробороне (фото: Facebook/ Владимир Балух)

Сейчас Балух активно занялся волонтерством и продолжает жить в Киеве. В своих соцсетях он часто реагирует на резонансные события в обществе и высказывается о будущем Украины.

"Не лелейте сомнения - безнадежно больных в России на сотни лет хватит. Не питайте надежд на мир - только наша победа остановит это безумие", - писал в Facebook Балух.

Также недавно активист присоединился к созданию документального фильма "Коды жизни", который рассказывает о символах и образах в вышиванках.

Владимир Балух сейчас занимается волонтерством (фото: Facebook/ Владимир Балух)