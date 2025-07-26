Акт цензури: у Держдепі різко відреагували на розслідування Франції щодо Twitter

"У межах кримінального розслідування французький прокурор відправляє запит на інформацію про запатентований алгоритм X, він також класифікував X як "організовану злочинну групу", - йдеться в повідомленні Бюро з прав людини, демократії та праці Держдепу США.

У бюро також додають, що демократичні уряди не повинні закривати рот тим, хто їм не подобається.

"Сполучені Штати будуть захищати свободу вираження поглядів усіх американців від актів іноземної цензури", - додали у Держдепі.

Що передувало

Twitter нещодавно стала об'єктом кримінального розслідування у Франції. Її підозрюють, зокрема, у зміні алгоритмів відображення контенту для висвітлення тем, сприятливих для ультраправих, а також у підвищенні видимості кандидатів на нещодавніх виборах у Європі – просуванні, наприклад, ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яку Маск підтримав особисто.

У відповідь на цей позов платформа засудила політизацію справи та заявила про відмову надати паризькій прокуратурі доступ до свого алгоритму.

За словами представників соцмережі, французька влада запросила доступ до алгоритму рекомендацій, а також до даних у реальному часі про всі публікації користувачів платформи.

Розслідування, яке проводить Головне управління жандармерії Франції, стосується "зміни функціонування" та "шахрайського вилучення даних комп'ютерної системи" в організованій банді.