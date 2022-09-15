Акробатический шедевр Холанда признан голом недели в Лиге чемпионов: видео

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд роскошным забитым мячом во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 в очередной раз пристыдил своих критиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Норвежский бомбардир оформил победный гол "горожан" против дортмундской "Боруссии" на 84-й минуте. Забитый нападающим мяч признали голом недели в главном еврокубке.

Красота в этом моменте оказалась двойной. Сначала Канселу из глубины исполнил зрячий и искусный пас "шведой", а дальше Холанд в прыжке вверх в одно касание замкнул навес португальца.

Гол норвежца опередил другие зрелищные мячи 2-го тура группового этапа. В частности, гол Артура Гомеса "Тоттенхэму" после сольного прохода, "пушку" Джона Стоунза в ворота той же "Боруссии" и гол Мислава Оршича "Милану" после классной комбинации загребского "Динамо".

Накануне "Ман Сити" и ПСЖ одержали победы, уступая в счете "Боруссии" и "Маккаби" из Хайфы соответственно. Также успешно выступили "Наполи" и мадридский "Реал", а "Ювентус" сенсационно проиграл "Бенфике" дома.