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Акробатичний шедевр Холанда визнаний голом тижня у Лізі чемпіонів: відео

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Манчестер, Четвер 15 вересня 2022 16:47
Акробатичний шедевр Холанда визнаний голом тижня у Лізі чемпіонів: відео Фото: Ерлінг Холанд (у центрі) на шляху до краси (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд розкішним забитим м'ячем у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 вкотре присоромив своїх критиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Норвезький бомбардир оформив переможний гол "містян" проти дортмундської "Боруссії" на 84-й хвилині. Забитий нападником м'яч визнали голом тижня у головному єврокубку.

Краса в цьому моменті виявилася подвійною. Спершу Канселу з глибини виконав зрячий і майстерний пас "шведою", а далі Холанд у стрибку вгору в один дотик замкнув навіс португальця.

Гол норвежця випередив інші видовищні м'ячі 2-го туру групового етапу. Зокрема, гол Артура Гомеса "Тоттенхему" після сольного проходу, "гармату" Джона Стоунза у ворота тієї ж "Боруссії" та гол Міслава Оршіча "Мілану" після класної комбінації загребського "Динамо".

Напередодні "Ман Сіті" та ПСЖ здобули перемоги, поступаючись у рахунку "Боруссії" та "Маккабі" з Хайфи відповідно. Також успішно виступили "Наполі" та мадридський "Реал", а "Ювентус" сенсаційно програв "Бенфіці" вдома.

До слова, донецький "Шахтар" розійшовся миром із "Селтіком" у столиці Польщі.

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