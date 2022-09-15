Акробатичний шедевр Холанда визнаний голом тижня у Лізі чемпіонів: відео
Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд розкішним забитим м'ячем у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 вкотре присоромив своїх критиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Норвезький бомбардир оформив переможний гол "містян" проти дортмундської "Боруссії" на 84-й хвилині. Забитий нападником м'яч визнали голом тижня у головному єврокубку.
Краса в цьому моменті виявилася подвійною. Спершу Канселу з глибини виконав зрячий і майстерний пас "шведою", а далі Холанд у стрибку вгору в один дотик замкнув навіс португальця.
Гол норвежця випередив інші видовищні м'ячі 2-го туру групового етапу. Зокрема, гол Артура Гомеса "Тоттенхему" після сольного проходу, "гармату" Джона Стоунза у ворота тієї ж "Боруссії" та гол Міслава Оршіча "Мілану" після класної комбінації загребського "Динамо".
Напередодні "Ман Сіті" та ПСЖ здобули перемоги, поступаючись у рахунку "Боруссії" та "Маккабі" з Хайфи відповідно. Також успішно виступили "Наполі" та мадридський "Реал", а "Ювентус" сенсаційно програв "Бенфіці" вдома.
Haaland's acrobatic finish takes the prize #UCLGOTW @Heineken pic.twitter.com/dut375twcQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2022
До слова, донецький "Шахтар" розійшовся миром із "Селтіком" у столиці Польщі.
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