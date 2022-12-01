"Акордбанк" виграв у "Альфа Банку" судовий спір щодо угоди "СВОП" на 8 млн доларів

Господарський суд міста Києва відмовив "Альфа Банку Україна" у справі №910/6711/22 щодо зобов’язання "Акордбанку" здійснити продаж іноземної валюти в розмірі 8 млн дол для за 228 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

Як відомо, мова йшла про виконання обов`язків за угодою "СВОП", укладеною в лютому 2022 року в межах генеральної угоди №Р-154/2017 від 29.09.2017. Окрім того, суд задовольнив зустрічний позов "Акордбанку", розірвавши вказану угоду з "Альфа Банком".

Згідно з витягом щодо рішення суду від 17.11.22, "позивачем за зустрічним позовом ["Акордбанком"] було належним чином обгрунтовано настання істотної зміни обставин, а саме введення воєнного стану через військову агресію Російської Федерації, внаслідок якої було введено заборону Національного банку України здійснювати валютні операції, учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації, а також збільшення курсу на більш як 20%".

Нагадуємо, згідно з п. 2 рішення РНБО України від 19.10.2022 до фізичних осіб - власників істотної участі в окремих банках України, зокрема АТ "Альфа Банк", застосовані персональні санкції.

В тому числі діє санкція "блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними". Відповідне рішення РНБО діє відповідно до указів президента № 726/2022, № 727/2022 від 19.10.2022 року.

Також НБУ заборонив набуття Косоговим Андрієм Миколайовичем істотної участі в акціонерному товаристві "Альфа банк".

Відповідне рішення 27 жовтня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем з огляду, зокрема, на застосування до Косогова Андрія Миколайовича персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з рішенням РНБО України від 19 жовтня 2022 року та, відповідно, на невідповідність його ділової репутації вимогам законодавства України.