Академия КМЭФ: команда Киевского международного экономического форума запускает новый образовательный проект

Команда КМЕФ запускает новый образовательный проект – Академию КМЕФ. Ее задача - обучать топ-менеджеров, инвесторов, госслужащих, лидеров мнений, журналистов, экспертов лучшим практикам и опыту, который был накоплен в течение восьми лет работы Форума.

Об этом говорится в авторском материале генерального директора Киевского международного экономического форума Юрия Пивоварова для издания Delo.ua.

Появление Академии - это ответ на глобальные изменения, происходящие на мировых рынках труда. Прогнозы показывают, что уже через десять лет в наибольшем выигрыше могут оказаться две категории работников: те, кто обслуживает работу возобновляемых источников энергии, и работники сферы здравоохранения.

Объясняется это тем, что рост доли ВИЭ в структуре экономики создает высокий спрос на специалистов по их обслуживанию. Так, в США количество операторов ВЭС до 2030 года возрастет более чем 68%, а зарплата будет на 37% выше средней по рынку. То же касается и медиков. Ожидается, что 9 из 20 самых популярных профессий в США до 2030 года составят различные медицинские специальности: от помощников терапевта до медсестер.

По оценкам экспертов, также будет расти количество работников в сферах IT, кибербезопасности и компьютерных технологий.

Однако украинская система образования не соответствует ни запросам рынка, ни ключевым тенденциям. Чтобы сохранить рабочий и интеллектуальный потенциал страны, государство и бизнес должны создать условия для образования и работы в Украине.

"Именно над этим сегодня и работает команда КМЭФ. В течение 8 лет она собирала лучшую мировую экспертизу с выступлений лидеров национального и международного бизнеса, лауреатов Нобелевской премии и представителей правительства ради развития эффективного образования для предпринимателей и украинских emerging leaders в различных сферах общественной и политической жизни", – написал Юрий Пивоваров.

Поэтому этой осенью запускается инновационный образовательный проект – Академия КМЭФ. Проект ориентирован на: предпринимателей и инвесторов, госслужащих, лидеров мнений, журналистов, экспертов и будущих лидеров изменений.

Обучение начнется 5 ноября 2021 года. За период программы, участники примут участие в 8 тематических модулях на протяжении 2-х месяцев, которые касаются различных аспектов макроэкономики, глобальных трендов, фандрейзинга, стратегирования, культуры и PR, GR, и включают много бизнес кейсов.

"Для первого набора Академии будет отобрано 30 участников. Звездные спикеры-практики, диалоги с представителями власти и международными экспертами, а также Alumni Club – все это станет доступным для участников Академии", – резюмировал Юрий Пивоваров.

По результатам рассмотрения мотивационных эссе организаторы сохраняют право предоставления индивидуальных стипендий до 70% от стоимости программы.

Больше об Академии КМЭФ и программе "Лидерство для экономического развития" вы можете узнать по ссылке https://forumkyiv.academy/