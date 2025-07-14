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Академія ДТЕК отримала міжнародну премію The International CSR Excellence Award 2025

Україна, Понеділок 14 липня 2025 19:33
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Академія ДТЕК отримала міжнародну премію The International CSR Excellence Award 2025 Фото: директорка Академії ДТЕК Олена Семич (facebook.com elena.semich)
Автор: Олександр Мороз

Академія ДТЕК стала лауреатом престижної міжнародної премії. Мова про The International CSR Excellence Award 2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Академія ДТЕК, відкритий корпоративний університет енергетичної компанії ДТЕК, отримала престижну міжнародну нагороду Champion CSR Excellence Award 2025 в рамках міжнародної кампанії з пошуку найкращих проектів з КСВ від компаній, рад та громад з усього світу за свій проект "The Future We Build/ Майбутнє", яке ми будуємо", - йдеться в ньому.

Зазначається, що Академія ДТЕК змагалася з більш ніж 500 іншими номінантами в Міжнародній премії CSR Excellence Awards за 2025 рік.

В повідомленні підкреслили, що журі відзначило 4 напрямки проєкту "Майбутнє, яке ми будуємо".

Академія ДТЕК отримала міжнародну премію The International CSR Excellence Award 2025

Зокрема, було відзначено програму підтримки ветеранів "Герої поруч", програму з навчання та професійного розвитку жінок "Зміст", програму для управлінців "ESG: Sustainability Leadership Program" та серію просвітницьких матеріалів про енергоефективні рішення SaveEnergy.

"Це визнання - важливий стимул для нас продовжувати шлях, у якому освіта - це підтримка, сила і розвиток для людей у найскладніші часи", - зазначила директорка з управління персоналом ДТЕК, директорка Академії ДТЕК Олена Семич.

За її словами, такі проєкти допомагають ветеранам повернутися до цивільного життя, жінкам - здобути нові професії, а компаніям - впроваджувати стратегії сталого розвитку навіть під час війни.

"Ми глибоко вдячні організаторам за цю відзнаку і за підтримку місії, яку ми щодня втілюємо в життя", - додала Семич.

Як повідомлялось раніше, Академія ДТЕК отримала одну з найпрестижніших нагород у сфері корпоративної освіти - 2025 GlobalCCU Award, що організовується Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU).

Нагадаємо, що у 2023 році Академію ДТЕК вже було визнано кращим корпоративним університетом у номінації "Бренд та стійкість", а у 2019 році у номінації "Корпоративна соціальна відповідальність".

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