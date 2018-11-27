Академику Патону сегодня 100 лет

Фото: Борис Патон (new.nas.gov.ua)

Патон - ученый в области сварочных процессов и технологии металлов

Президенту Национальной академии наук Украины Борису Патону сегодня, 27 ноября, исполнилось 100 лет.

Борис Патон родился в семье профессора Киевского индустриального института, окончил КПИ им. Игоря Сикорского по специальности инженер-электрик.

В 1953-м возглавил Институт электросварки имени Е. Патона.

С 1962 года по 1991-й он являлся президентом Академии наук УССР, а с обретением Украиной независимости стал во главе НАНУ - и находится на этой должности до сих пор.

В 1998 году Борису Патону было присвоено звание Героя Украины за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые содействовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире.

Патон - ученый в области сварочных процессов и технологии металлов, первый в истории Герой Украины. Он также является автором около 4 тыс. научных статей и патентов, которые приняты более чем в 30 странах мира. Благодаря его работам человек научился сваривать материалы как в космосе, так и под водой.

Напомним, в 2015 году Борис Патон был переизбран президентом Национальной академии наук (НАН) Украины.

Отметим, в день своего 99-летия Патон пожелал Украине "победы во всем".

"Украинцам хочу передать сердечное приветствие и пожелания скорейшего выхода на большую важную дорогу. Эта дорога – Украина, которая должна победить! Победить во всем! И главное, чтобы у нас наладилась жизнь и все наши дела завершились успешно. Дай Бог всем здоровья и счастья", - сказал Патон.

