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Академіку Патону сьогодні 100 років

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 09:15
Академіку Патону сьогодні 100 років
Фото: Борис Патон (new.nas.gov.ua)

Патон, вчений у галузі зварювальних процесів і технології металів

Президенту Національної академії наук України Борису Патону сьогодні, 27 листопада, виповнилося 100 років.

Борис Патон народився в сім'ї професора Київського індустріального інституту, закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського за фахом інженер-електрик.

У 1953-му очолив Інститут електрозварювання імені Є. Патона.

З 1962 року по 1991-й він був президентом Академії наук УРСР, а з набуттям Україною незалежності став на чолі НАНУ - і перебуває на цій посаді до цих пір.

В 1998 році Борису Патону було присвоєно звання Героя України за самовіддане служіння науці, видатні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії, що сприяли визнанню і утвердженню авторитету вітчизняної науки у світі.

Патон - вчений у галузі зварювальних процесів і технології металів, перший в історії Герой України. Він також є автором близько 4 тис. наукових статей і патентів, які прийняті більш ніж в 30 країнах світу. Завдяки його роботам людина навчилася зварювати матеріали як в космосі, так і під водою.

Нагадаємо, в 2015 році Борис Патон був переобраний президентом Національної академії наук (НАН) України.

Відзначимо, в день свого 99-річчя Патон побажав Україні "перемоги у всьому".

"Українцям хочу передати сердечне вітання і побажання якнайшвидшого виходу на велику важливу дорогу. Ця дорога - Україна, яка повинна перемогти! Перемогти в усьому! І головне, щоб у нас налагодилося життя і всі наші справи завершилися успішно. Дай Бог всім здоров'я і щастя", - сказав Патон.

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