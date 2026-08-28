Ajax Systems підтримала виставку Ukraine WOW "Той день": чому це важливо

Що відомо про виставку "Той день"

Виставка пропонує відвідувачам не просто дізнатися більше про історію незалежності, а й стати учасниками подій, які визначили Україну.

Можна підняти український прапор над куполом Верховної Ради, побувати в сесійній залі парламенту та кабінеті Президента України завдяки VR-окулярам, побачити зоряне небо над Києвом таким, яким воно було 24 серпня 1991 року.

А ще - записати випуск новин у телевізійній чи радіостудії, заспівати пісні незалежності в караоке-вагоні та залишити свою мрію у "хмарі мрій".

Експозиція складається з трьох блоків: "Вибір", "Що нас визначає" та "Мрія".

Перший розповідає про події 1991 року – від серпневого голосування за незалежність України у Верховній Раді до грудневого всеукраїнського референдуму.

– від серпневого голосування за незалежність України у Верховній Раді до грудневого всеукраїнського референдуму. Другий пропонує замислитися над рисами, які об’єднують українців сьогодні й століття тому.

й століття тому. Третій присвячений майбутньому України.

Окрема частина експозиції присвячена історичним артефактам: офіційним символам влади Президента України, світовим нагородам Володимира Зеленського, Прапору Незалежності, історичним прапорам та атрибутам влади від доби Русі до УНР.

Серед експонатів – твори українських художників, частину яких представлено у форматі голограм і цифрових копій.

Виставка "Той день" (фото: пресслужба)

Як захищені експонати

Для захисту експонатів виставки використали бездротові пристрої Ajax, які охороняють місця їх розміщення та зберігання:

DoorProtect Jeweller контролює відкриття боксів, вітрин та інших зон доступу до експонатів

MotionProtect Curtain Jeweller – рух у контрольованих зонах

GlassProtect Jeweller виявляє розбиття скла в конструкціях, де розміщено експонати.

Окремо встановили бездротовий датчик LifeQuality Jeweller, який контролює показники температури та вологості, а також може керувати системами кондиціонування для підтримання належних умов у приміщенні.

"Культурна спадщина – це наша історія, яку ми маємо передати майбутнім поколінням. Важливо, щоб унікальні артефакти, пов’язані з ключовими моментами становлення України, залишалися в безпеці. Ми пишаємося можливістю долучитися до цього проєкту та застосувати наші технології для збереження історичних цінностей", — зазначає Валентин Гриценко, директор із маркетингу Ajax Systems.

Усі експонати виставки "Той день" надійно захищені (фото: пресслужба)

Хто долучився до організації виставки

Виставку "Той день" створила громадська організація Ukraine WOW за підтримки Президента України в партнерстві з Міністерством культури України й АТ "Укрзалізниця".

Над проєктом працювала команда з понад 300 людей. Інституційні партнери: Національний музей історії України, Національний художній музей України та Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара".

Проєкт реалізували за фінансової підтримки компаній, які долучилися до створення виставки як партнери. Серед них – Ajax Systems, ROZETKA, McDonald’s, Bolt, "Дарниця", UPG та ARS Capital.

Увесь прибуток від продажу квитків передадуть на підтримку українських музеїв.

Що відомо про Ajax Systems

Ajax Systems – це міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник охоронних систем. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4,5 мільйони кінцевих користувачів і 330 тисяч PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах.

Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних обʼєктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 280 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

Ukraine WOW

Ukraine WOW – це громадська організація, мета якої – популяризувати українську культуру на світовій арені, а також всередині самої країни. Завдання організації – об'єднувати людей довкола українських wow, пов’язуючи історію та новітні технології, видатних діячів минулого й топові імена сучасності.

У співпраці з культурними організаціями, державними інституціями, іншими некомерційними установами та великими брендами Ukraine WOW розповідають про українську культуру так, щоб у неї закохувалися.

Коли можна відвідати виставку

Графік роботи виставки:

з вівторка по четвер – з 11:00 до 20:00

з п’ятниці по неділю – з 10:00 до 20:00

Понеділок – вихідний.

Останній вхід на виставку можливий за годину до закриття.