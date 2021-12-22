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Airbus поставил еще три вертолета для украинских пограничников

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 18:14
Airbus поставил еще три вертолета для украинских пограничников Фото: вертолеты Airbus для украинских пограничников (mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

По украинско-французскому контракту компания Airbus Helicopter поставила еще три вертолета для украинских пограничников. На сегодня Государственная пограничная служба имеет уже 7 новых вертолетов Airbus Н125.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сообщается, что первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.

"Сегодня три вертолета прибыли во Львов. И если будут разрешать погодные условия, то завтра, 23 декабря, состоится их перелет в столицу", - говорится в сообщении.

Отметим, в рамках создания Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в Украине Государственная пограничная служба должна получить 24 новых вертолета Airbus Н125.

Эти вертолеты имеют современное оборудование для выявления и нарушений на границе. Среди прочего они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. Также тепловизоры в них позволяют обнаружить автомобиль на расстоянии до 20 километров.

Оборудование дает возможность не только записывать видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования передавать его в режиме реального времени. Также вертолеты громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники начали летать над Карпатами.

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