Airbus поставил еще три вертолета для украинских пограничников

По украинско-французскому контракту компания Airbus Helicopter поставила еще три вертолета для украинских пограничников. На сегодня Государственная пограничная служба имеет уже 7 новых вертолетов Airbus Н125.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Сообщается, что первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.

"Сегодня три вертолета прибыли во Львов. И если будут разрешать погодные условия, то завтра, 23 декабря, состоится их перелет в столицу", - говорится в сообщении.

Отметим, в рамках создания Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в Украине Государственная пограничная служба должна получить 24 новых вертолета Airbus Н125.

Эти вертолеты имеют современное оборудование для выявления и нарушений на границе. Среди прочего они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. Также тепловизоры в них позволяют обнаружить автомобиль на расстоянии до 20 километров.

Оборудование дает возможность не только записывать видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования передавать его в режиме реального времени. Также вертолеты громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами.