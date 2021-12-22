Airbus поставив ще три вертольоти для українських прикордонників

За українсько-французьким контрактом компанія Airbus Helicopter поставила ще три вертольоти для українських прикордонників. На сьогодні Державна прикордонна служба має вже 7 нових вертольотів Airbus Н125.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

Повідомляється, що перші чотири вертольоти прибули до України в січні 2020 року і в листопаді 2021 року.

"Сьогодні три вертольоти прибули до Львова. І якщо будуть дозволяти погодні умови, то завтра, 23 грудня, відбудеться їх переліт до столиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в рамках створення Єдиної системи авіабезпеки та цивільного захисту в Україні Державна прикордонна служба повинна отримати 24 нових вертольоти Airbus Н125.

Ці вертольоти мають сучасне обладнання для виявлення і порушень на кордоні. Серед іншого вони оснащені оптико-електронною системою спостереження, що дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. Також тепловізори в них дозволяють виявити автомобіль на відстані до 20 кілометрів.

Обладнання дає можливість не тільки записувати відео в хорошій якості, але і за допомогою супутникового обладнання передавати його в режимі реального часу. Також вертольоти гучномовцями і спеціалізованими авіаційними прожекторами.