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В Ахтырке разобрали завалы разрушенного россиянами горсовета, - Тимошенко

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 13:29
В Ахтырке разобрали завалы разрушенного россиянами горсовета, - Тимошенко Фото: в Ахтырке разобрали завалы разрушенного россиянами горсовета (t me)
Автор: Артем Горовенко

На освобожденных от оккупантов территориях Сумскрй области продолжаются работы по восстановлению важных инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По информации Тимошенко, в городе Ахтырка разобрали завалы возле городского совета и вывезли твердые бытовые отходы.

"Ведутся работы по ликвидации прорыва водопровода на перекрестке улиц Полтавской и Киевской. Продолжается уборка завалов", - добавил он о ситуации в городе.

В Ахтырке разобрали завалы разрушенного россиянами горсовета, - ТимошенкоТем временем в Тростянце продолжается уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов. Выполнен ремонт водопровода на улице Морозова, проводится проверка технического состояния оборудования и конструкций канализационно-насосной станции на улице Набережной, продолжаются работы по восстановлению электро - и газоснабжения.

Великописаревская ТГ. Ремонтными бригадами осуществляется временное подсоединение к электрическим сетям для скорейшего восстановления электроснабжения населению.

Ромны. Отремонтирована канализационно-насосная станция на Покровском спуске.

Также как информируют в ОП, сейчас ведутся дорожные работы на трассе Н-12 Сумы - Полтава.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал о выделении из резервного фонда для Сумской области 250 млн грн на ликвидацию последствий военных действий.

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