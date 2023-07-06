У Ахметова озвучили, скільки займе відновлення Азовсталі

"Ми колись підіймали архіви з відновлення Маріуполя та Донецька після Другої світової війни. І бачили, що на "Азовсталі" першу піч задули через шість місяців після звільнення, а на Донецькому металургійному заводі - навіть через чотири місяці. Але не треба забувати, що у нас немає бажання відновлювати стару технологію, яка існувала на ММК імені Ілліча й "Азовсталі", тому що це вже вчорашній день. Сьогодні весь світ рухається до "зеленої" металургії, до електрометалургії, і відновлення наших комбінатів у Маріуполі відбуватиметься в цьому руслі. Відновлення виробництва за новими "зеленими" технологіями потребуватиме більше часу, адже треба буде будувати майже з нуля. Це займає від трьох до п'яти років", - пояснив Риженков.

Наразі, за його словами, неможливо оцінити ступінь пошкодження комбінатів, але вірогідність, що окупанти зможуть запустити їх роботу, залишається дуже низькою.

"Те, що ми бачимо на фото та відео, виглядає так, що пошкодження серйозні. Проте я не полишаю надії, що ми зможемо відновити деякі виробництва на "Азовсталі", коли українські військові звільнять Маріуполь. Можливості зараз відновити щось на виробництві "Азовсталі" ми не бачимо. Думаю, максимум, для чого вони будуть використовувати "Азовсталь" чи ММК імені Ілліча, - як ремонтні бази", - наголосив Риженков.

Водночас він акцентував, що про відновлення заводів може йти мова лише одночасно з повною відбудовою Маріуполя, фактично зруйнованого окупантами: для цього був створений проект Маріуполь Reborn, до реалізації якого долучився "Метінвест".

"Вже зараз Рінат Ахметов долучився до проекту Маріуполь Reborn. Ми виділили кошти на функціонування центру, який дасть змогу розробити стратегію розвитку міста, і це важливо. Ми всі розуміємо, що були добрі речі в Маріуполі, але було й те, чого нам не хотілося б повторювати. Тому потрібна нова стратегія міста, зокрема нова промислова стратегія. Не можна просто прийти й сказати: зараз ми повністю відбудуємо "Азовсталь", - резюмував Риженков.