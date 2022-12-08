Ахметова назвали найбільшим приватним донором ЗСУ

"З моменту початку російського вторгнення 24 лютого, Ахметов сказав, що він не залишав Україну і живе в Києві, який є його домом з 2014 року. Він також став найбільшим приватним донором України під час війни. Він надав військову та гуманітарну допомогу на понад 100 мільйонів доларів - від дронів до їжі", - йдеться в статті.

В коментарі The Washington Post Ахметов також закликав захід до скорішого "ухвалення "Плану Маршалла" з інвестиціями в сотні мільярдів доларів та перетворення країни за образом та подобою Заходу, а не Росії".

"Мета полягає в тому, щоб побудувати нову, сильну та європейську Україну, члена (Європейського Союзу), із сильними інститутами, верховенством закону, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою та справедливим ставленням до громадян", - сказав Ахметов в переписці з журналістом WP.

Нагадаємо, з початку війни Фонд Ахметова, його підприємства та ФК "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу 3,5 млрд грн.