Ахметова назвали найбільшим приватним донором ЗСУ

Бізнесмен Рінат Ахметов з 24 лютого віддав понад 100 млн доларів на військову і гуманітарну допомогу, ставши найбільшим приватним донором ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
"З моменту початку російського вторгнення 24 лютого, Ахметов сказав, що він не залишав Україну і живе в Києві, який є його домом з 2014 року. Він також став найбільшим приватним донором України під час війни. Він надав військову та гуманітарну допомогу на понад 100 мільйонів доларів - від дронів до їжі", - йдеться в статті.
В коментарі The Washington Post Ахметов також закликав захід до скорішого "ухвалення "Плану Маршалла" з інвестиціями в сотні мільярдів доларів та перетворення країни за образом та подобою Заходу, а не Росії".
"Мета полягає в тому, щоб побудувати нову, сильну та європейську Україну, члена (Європейського Союзу), із сильними інститутами, верховенством закону, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою та справедливим ставленням до громадян", - сказав Ахметов в переписці з журналістом WP.
Нагадаємо, з початку війни Фонд Ахметова, його підприємства та ФК "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу 3,5 млрд грн.
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