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Ахметов йде ще в один суд проти Росії

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Вівторок 11 квітня 2023 12:36
Ахметов йде ще в один суд проти Росії Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти Росії за захоплені активи в Донецькій і Луганській областях. Стягнуті з країни-агресора гроші в майбутньому обіцяють спрямувати на фінансування відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SCM.

Цей суд стосується активів на Сході, які були експропрійовані під керівництвом або контролем Росії у 2014-2017.

Це десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, в тому числі "Донбас Арена", в будівництво якої, було вкладено понад $400 млн.

"Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року. Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести як фінансове, і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України", - прокоментував Ахметов.

Нагадаємо, у 2018 році вже подавався позов по активах ДТЕК в анексованому Криму, а у 2022 році - з переліком активів, знищених чи захоплених після повномасштабного вторгнення Росії.

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Рінат Ахметов Російська Федерація
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