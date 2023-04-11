Ахметов идет еще в один суд против России

Ринат Ахметов инициирует арбитраж против России за захваченные активы в Донецкой и Луганской областях. Взысканные со страны-агрессора деньги в будущем обещают направить на финансирование восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SCM.

Этот суд касается активов на Востоке, экспроприированных под руководством или контролем России в 2014-2017.

Это десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Донбасс Арена", в строительство которой было вложено более $400 млн.

"Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года. Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех причиненных нам с 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. , и агрессор должен понести как финансовое, так и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", - прокомментировал Ахметов.

Напомним, в 2018 году уже подавался иск по активам ДТЭК в аннексированном Крыму, а в 2022 году - с перечнем активов, уничтоженных или захваченных после полномасштабного вторжения России.