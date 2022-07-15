Ахметов выплатит беспрецедентные выходные пособия коллективу МГУ

"По личной инициативе Рината Ахметова, каждый сотрудник "Медиа группы Украина" получит выходное пособие в размере от 3 до 12 месячных окладов, в зависимости от количества лет совместной работы. Это кратно больше, чем предусмотрено действующим законодательством (по закону, при увольнении должен быть выплачен один месячный оклад). Размер выходного пособия трудовому коллективу беспрецедентен для украинского медиа-рынка", - сообщили в компании SCM.

Для расчета окладов за основу будут взяты именно "довоенные", среднемесячные зарплаты сотрудников за 2021 год.

SCM также гарантирует выполнение всех других финансовых обязательств перед коллективом "Медиа группы Украины", включая начисление выплат за неиспользованные отпуска.

Процесс завершения сотрудничества медиагруппы с сотрудниками пройдет в несколько этапов.

"Поскольку решение о выходе из медиа-бизнеса было очень тяжелым и вынужденным, так же вынужденно и с грустью прощаемся с нашей профессиональной командой лидеров. Мы очень благодарны и ценим каждого из вас, кто все эти годы делал лучшие медиа страны с миллионами влюбленных зрителей и читателей. Ваш труд - наша гордость! Именно из-за глубокого уважения к команде Ринат Ахметов решил, что выходное пособие каждому должно быть больше, чем предусматривает закон, чтобы гарантировать каждому и каждой по крайней мере три месяца на то, чтобы определиться, что дальше. Вы все крутые специалисты! Пусть ваш дальнейший путь будет широким, ровным и только вверх! Ждем ваших новых свершений", - добавила директор по связям с общественностью и коммуникаций SCM Наталья Емченко.