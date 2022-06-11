Ахметов решил удвоить объем продуктовой помощи жителям Украины

Бизнесмен Ринат Ахметов принял решение вдвое увеличить продуктовую помощь наименее защищенным категориям населения и вынужденным переселенцам. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

"Сегодня весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном - помогать людям выжить, сделать все, чтобы они не остались один на один с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", - отметил Ринат Ахметов.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".