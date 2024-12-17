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Ахметов продовжив проєкт допомоги захисникам Маріуполя та їх родинам

Фото: Ренат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Мороз

Проєкт підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин "Серце Азовсталі" продовжить роботу у 2025 році. Таке рішення ухвалив засновник проєкту Рінат Ахметов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SCM.

"Я прийняв рішення продовжити роботу проєкту "Серце Азовсталі" у 2025 році, тому що понад півтори тисячі захисників Маріуполя все ще перебувають у полоні. І це не просто цифра – це понад півтори тисячі мужніх людей, українців, які опинилися у вкрай складній життєвій ситуації. Вони мають знати, що вони не самі. Що на них чекають вдома – чекають їхні родини, батьки, діти, чекає вся Україна. А наш обов’язок –  боротися за цих хлопців та дівчат, підтримувати й допомагати. Ми маємо сказати їм велике "дякую" за їхній подвиг – не лише словами, але і справами", – заявив Рінат Ахметов.

Проєкт "Серце Азовсталі" розпочав роботу 16 січня 2023 року за особистим рішенням Ахметова.

Він виділив на підтримку захисників Маріуполя 1 мільярд гривень на 2023 та 2024 роки.

Завдяки цьому за 2 роки  понад 6000 захисників отримали підтримку  персонально або через їхні родини.

Сьогодні проєкт отримав додаткове фінансування на 2025 рік і продовжить підтримку захисників Маріуполя  протягом наступних 12 місяців.

Команда проєкту спільно з оборонцями Маріуполя визначить і представить напрями підтримки на наступний рік разом із бюджетом в лютому 2025 року, а також відзвітує за попередні два роки.

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Рінат АхметовМаріуполь