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Ахметов призвал Запад ввести полное энергетическое эмбарго России

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил о необходимости усиления санкционного давления Запада на Россию и введению полного энергетического эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью польскому Wiadomości.

"Россия не ожидала такой решительности Запада по введению санкций. Санкционное давление надо постоянно увеличивать. Ключевое - полное энергетическое эмбарго россии, что сделает запад сильнее и лишит россию возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины", - сказал бизнесмен.

По его словам, также крайне важно не дать России возможности обходить санкции при помощи других стран.

"Эффект от санкций есть уже. В долгосрочной перспективе российская экономика понесёт огромные потери - при условии усиления санкционного давления и дальнейшей экономической изоляции РФ", - добавил Ахметов.

Напомним, в марте 2022 года компания ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными компаниями "Нафтогаз" и "Укрэнерго" инициировали проект #StopBloodyEnergy, цель которого убедить западные корпорации прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

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Ринат АхметовРоссийская Федерация