Ахметов посетил офис НАБУ, - Bihus.Info

Фото: Ринат Ахметов (fdu.org.ua)

Ахметова заметили на выходе из офиса Антикоррупционного бюро

Украинский олигарх Ринат Ахметов сегодня, 11 февраля, посетил Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bihus.Info.

Сообщается, что Ахметова заметили на выходе из офиса НАБУ. В частности, олигарх покинул здание и сел в черный "Мерседес".

РБК-Украина обратилось за подтверждением в НАБУ, однако в бюро отказались комментировать информацию о приезде Ахметова.

Фото: Ахметова заметили на выходе из НАБУ (bihus.info.)

По словам бывшего нардепа Сергея Лещенко, Ахметов сегодня был допрошен в НАБУ. Он также утверждает, что допрос не связан с делом "Роттердам плюс".

Речь идет о том, что Ринат Ахметов владеет холдингом ДТЭК, двое топ-менеджеров которого еще летом 2019 года получили подозрения от НАБУ.

Антикоррупционные органы расследуют причастность гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха к так называемому делу "Роттердам+". Их подозревают в нанесении государству ущерба на общую сумму 18,87 млрд гривен (738 млн долларов) после введения формулы расчета стоимости тепловой энергии, известной как "Роттердам+".

В феврале Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на два месяца продлил им обязательства.