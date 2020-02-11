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Ахметов відвідав офіс НАБУ, - Bihus.Info

Новини » Політика     11.02.2020 - 13:46
Ахметов відвідав офіс НАБУ, - Bihus.Info
Фото: Рінат Ахметов (fdu.org.ua)

Ахметова помітили на виході з офісу Антикорупційного бюро

Український олігарх Рінат Ахметов сьогодні, 11 лютого, відвідав Національне антикорупційне бюро України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bihus.Info.

Повідомляється, що Ахметова помітили на виході з офісу НАБУ. Зокрема, олігарх покинув будівлю і сів у чорний "Мерседес".

РБК-Україна звернулося за підтвердженням до НАБУ, проте в бюро відмовилися коментувати інформацію про приїзд Ахметова.

Фото Ахметова помітили на виході з НАБУ (bihus.info.)

За словами колишнього нардепа Сергія Лещенка, Ахметов сьогодні був допитаний в НАБУ. Він також стверджує, що допит не пов'язаний зі справою "Роттердам плюс".

Ахметов відвідав офіс НАБУ, - Bihus.Info

Мова йде про те, що Рінат Ахметов володіє холдингом ДТЕК, двоє топ-менеджерів якого ще влітку 2019 року одержали підозри від НАБУ.

Антикорупційні органи розслідують причетність гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового і гендиректора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха до так званої справи "Роттердам+". Їх підозрюють у нанесенні державі збитків на загальну суму 18,87 млрд гривень (738 млн доларів) після введення формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як "Роттердам +".

У лютому Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) на два місяці продовжив їм зобов'язання.

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