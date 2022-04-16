Ахметов пообещал помочь в восстановлении Мариуполя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бизнесмена для Reuters .

"Моя цель - вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь как и раньше конкурировала на мировых рынках. Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины СКМ как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль", - сказал Ахметов.

По словам бизнесмена, Мариуполь - это мировая трагедия и мировой пример героизма.

"Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Я верю, что героизм наших воинов защитит город. Хотя понимаю, как им тяжело", - сообщил Ахметов.

Владелец SCM также подчеркнул, что верит в победу Украины и в успешное послевоенное восстановление украинской экономики.

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - "План Маршала" для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину", - подытожил Ахметов.