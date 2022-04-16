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Ахметов пообіцяв допомогти у відновленні Маріуполя

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Субота 16 квітня 2022 18:35
Ахметов пообіцяв допомогти у відновленні Маріуполя Фото: Ахметов пообіцяв допомогти у відновленні Маріуполя (t.me/polkazov)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов пообіцяв відбудувати металургійні заводи в Маріуполі і допомогти відновити зруйноване російськими окупантами місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар бізнесмена для Reuters.

"Моя мета - повернутися в український Маріуполь і реалізувати наші плани, щоб Маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Я впевнений, що в післявоєнному відновленні України СКМ як найбільший приватний бізнес країни буде грати ключову роль", - сказав Ахметов.

За словами бізнесмена, Маріуполь - це світова трагедія і світовий приклад героїзму.

"Для мене Маріуполь був, є і буде завжди українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм важко", - повідомив Ахметов.

Власник SCM також підкреслив, що вірить у перемогу України і в успішне післявоєнне відновлення української економіки.

"Нам однозначно потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення - "План Маршала" для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни в цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну і успішну Україну", - підсумував Ахметов.

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Рінат Ахметов Маріуполь
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