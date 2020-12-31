Ахметов поделился мечтой и поздравил болельщиков с Новым годом

Команда "Шахтера" мечтает играть на "Донбасс Арене" при заполненных трибунах.

Об этом заявил президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов в новогоднем поздравлении футболистам и болельщикам.

"Шахтер" сделал все, чтобы в этом году как можно чаще радовать своих болельщиков красивой игрой и хорошими результатами. Мы снова стали чемпионами Украины - в четвертый раз подряд и с рекордным отрывом. Команда великолепно выступила на европейской арене: преодолела большой путь и дошла до полуфинала Лиги Европы, а осенью очень достойно выступила в сильнейшей группе Лиги чемпионов, дважды обыграв мадридский "Реал" и оставив позади "Интер", - отмечается в поздравлении.

Однако в 2020 году футболистам очень не хватало зрителей на трибунах стадионов, а болельщикам - возможности присутствовать на футбольных матчах, считает Ахметов.

"Сегодня мы все надеемся только на одно - что в следующем году зрители вернутся на стадионы, наполнят футбол своей энергией, и арены найдут свое сердце и свою душу", - отмечается в поздравлении.

По словам президента ФК "Шахтер", команда живет мечтой снова играть в футбол в родном Донецке на "Донбасс Арене".

"Наша команда, наши молодые игроки, среди которых немало воспитанников клубной Академии, будут играть с мечтой выйти на переполненную "Донбасс Арену" в родном Донецке и подарить нашим преданным болельщикам долгожданный праздник большого футбола! Мы живем этой мечтой, играем и побеждаем ради нее", - отмечается в поздравлении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение относительно отмененного матча 13 тура украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" и "Шахтером". Клубу из Петрово засчитали техническое поражение со счетом 0:3.