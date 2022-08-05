UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ахметов передал на помощь Украине 3 млрд гривен с начала войны

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" с начала войны передали на нужны Вооруженных сил Украины и гуманитарные программы 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SCM.

"ВСУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые подразделения стабильно получают от бизнесов SCM амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т.п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи", - сообщили в компании.

Только в июле "Метинвест" передал ВСУ 100 автомобилей и 150 дронов. "ДТЭК ВИЭ" оборудовал одну из воинских частей автономной системой электропитания и отопления, работающих на солнечной электроэнергии.

"Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины более 600 тысяч единиц медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров. Также жителям Украины постоянно передаются наборы с пищевыми продуктами", - сообщили в SCM.

Также фонд занимается наполнением музея "Голоса мирных" - архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. Собрано уже более 30 тысяч историй людей, пострадавших от действий оккупантов.

"Поддержка мирных, особенно в прифронтовых зонах социально незащищенных категорий населения, вынужденных переселенцев является одним из приоритетных направлений помощи. Пищевые продукты, предметы первой необходимости (одежда, бытовые вещи и др.), лекарства - все это систематически передается людям на места. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", - сообщили в компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовВторжение России в Украину