Ахметов передал на помощь Украине 2,1 млрд гривен

Бизнесмен Рината Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и на оказание помощи населению, пострадавшему от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение SCM.

"С 24 февраля Ринат Ахметов уже передал более 2,1 млрд грн или почти 72 млн долларов на помощь Украине и украинцам. Для этого он объединил усилия бизнесов SCM, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба "Шахтер". Для того чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", - сообщили в компании.

Для нужд защитников Украины закуплены средства индивидуальной защиты, дроны, тепловизоры, противотанковые ежи, фортификационные сооружения, аптечки и прочие необходимые вещи.

Фонд Рината Ахметова вместе с бизнесами SCM организовали гуманитарную помощь населению лекарствами, продуктами питания, помогают в эвакуации и обустройстве убежищ.

В городах присутствия бизнесов SCM разворачиваются центры поддержки и рабочие места для переселенцев, предоставляется топливо, материалы и любая доступная помощь коммунальным службам. "Укрзализныце" предоставляется уголь для эвакуационных поездов.

ДТЭК Ахметова также бесплатно поставляет электричество медикам, пекарям, военным в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Бизнесы Рината Ахметова в координации с его Фондом организовали гуманитарный проект "Спасаем жизни" для закупки, доставки и передачи гуманитарных грузов из Европы для незащищенных слоев населения в украинских городах.

Футбольный клуб «Шахтер" развернул Shelter Centre на "Арене Львов" (принял уже более 500 переселенцев) и начал серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны.

Медиа группа Украина под патронатом Минкульта и Офиса президента, совместно с другими медиа-группами развернула международный канал иновещания FreeДом, на который ежемесячно направляет миллионы гривен собственных средств.

Кроме того, еще до вторжения России бизнесы SCM по инициативе Рината Ахметова заранее передали государству авансом 1 млрд грн налогов (это свыше 30 млн долларов) за 2022 год для повышения обороноспособности страны и поддержки экономики.

Итого с начала 2022 года общий объем переданных для Украине Ринатом Ахметовым средств составляет свыше 3 млрд грн или более 100 млн долларов.