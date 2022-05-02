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Ахметов передав на допомогу Україні 2,1 млрд гривень

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Понеділок 02 травня 2022 15:01
Ахметов передав на допомогу Україні 2,1 млрд гривень Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Ріната Ахметов з початку повномасштабної війни передав понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та на надання допомоги населенню, постраждалому від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення SCM.

"З 24 лютого Рінат Ахметов вже передав понад 2,1 млрд грн або майже 72 млн доларів на допомогу Україні та українцям. Для цього він об'єднав зусилля бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова і футбольного клубу "Шахтар". Для того щоб допомога була максимально ефективною, її напрямки та обсяги визначаються в координації з центральною та місцевою владою", - повідомили в компанії.

Для потреб захисників України закуплено засоби індивідуального захисту, дрони, тепловізори, протитанкові їжаки, фортифікаційні споруди, аптечки та інші необхідні речі.

Фонд Ріната Ахметова разом з бізнесами SCM організували гуманітарну допомогу населенню ліками, продуктами харчування, допомагають в евакуації та облаштуванні притулків.

У містах присутності бізнесів SCM розгортаються центри підтримки і робочі місця для переселенців, надається паливо, матеріали і будь-яка доступна допомога комунальним службам. "Укрзалізниці" надається вугілля для евакуаційних поїздів.

ДТЕК Ахметова також безкоштовно постачає електрику медикам, пекарям, військовим у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Бізнеси Ріната Ахметова в координації з його Фондом організували гуманітарний проект "Рятуємо життя" для закупівлі, доставки і передачі гуманітарних вантажів з Європи для незахищених верств населення в українських містах.

Футбольний клуб "Шахтар" розгорнув Shelter Centre на "Арені Львів" (прийняв вже понад 500 переселенців) і розпочав серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, кошти від реалізації квитків та реклами будуть спрямовані на допомогу захисникам України, волонтерським організаціям, медикам та дітям, постраждалим від війни.

Медіа група Україна під патронатом Мінкульту та офісу президента, спільно з іншими медіа-групами розгорнула міжнародний канал іномовлення FreeДом, на який щомісяця спрямовує мільйони гривень власних коштів.

Крім того, ще до вторгнення Росії бізнеси SCM з ініціативи Ріната Ахметова заздалегідь передали державі авансом 1 млрд грн податків (це понад 30 млн доларів) за 2022 рік для підвищення обороноздатності країни і підтримки економіки.

Разом з початку 2022 року загальний обсяг переданих для України Рінатом Ахметовим коштів становить понад 3 млрд грн або понад 100 млн доларів.

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