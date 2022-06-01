Ахметов передал на гуманитарные программы и помощь ВСУ 2,4 млрд гривен

Предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала полномасштабной войны направили на помощь Украине - вооруженным силам и гражданам - 2,4 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение SCM.

"Значительная часть этой суммы - гуманитарная помощь мирным. За 90 дней войны Фонд Рината Ахметова передал 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и 185 тысяч продуктовых наборов. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", - сообщили в компании.

В целом гуманитарная помощь охватила сейчас 2,5 млн человек.

"Крайне важным направлением остается поддержка ВСУ, ТрО и других силовых подразделений, которые ведут борьбу за Украину. Наши защитники получили автотранспорт, дроны, специальные технические средства (от тепловизоров до дальномеров), фортификационные сооружения, одежду и обувь, бронежилеты и каски, аптечки и турникеты, рации, топливо и тому подобное", - отметили в SCM.

В городах и поселках присутствия бизнесов SCM развернуты центры поддержки граждан. В первую очередь помощь оказывается социально незащищенным лицам и вынужденным переселенцам.

Для эвакуированных создаются рабочие места. Коммунальным службам населенных пунктов предоставляется все возможное - от топлива до средств индивидуальной защиты для работников. Эвакуационные поезда УЗ получают на безвозмездной основе уголь.

С начала полномасштабной войны ДТЭК бесплатно предоставляет электроэнергию для более 100 учреждений здравоохранения и оборонных учреждений. Благодаря этому, бюджетные и коммунальные заведения сэкономили 137 млн грн.

Футбольный клуб "Шахтер" развернул на стадионе "Арена Львов" Shelter Centre, который принял уже сотни переселенцев. Клуб провел серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Средства от реализации билетов и рекламы (всего 25,6 млн грн) были направлены на помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны.

Фонд Рината Ахметова также занимается наполнением музея "Голоса мирных" - крупнейшего архива показаний украинцев о событиях войны с Россией. Сейчас собрано уже более 15 тысяч историй людей, пострадавших от войны.

Напомним, предприятия SCM досрочную направили в бюджет 1 млрд грн налогов (более 30 млн долларов) для повышения обороноспособности страны и поддержания экономики.

По данным Forbes, помощь Ахметова является крупнейшей среди представителей крупного украинского бизнеса.