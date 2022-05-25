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Ахметов назвал действия России геноцидом

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины, - это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ахметова НВ.

"24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и стариков, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине - это геноцид и военные преступления", - заявил бизнесмен.

"Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться надо не спецслужб (РФ - ред.), а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду - для меня это недопустимо", - добавил Ахметов.

С первого дня войны Ахметов находится в Украине. По его словам, все усилия направлены на помощь украинской армии и пострадавшим от войны соотечественникам.

"После встречи с президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они по большей части, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос - почему я не уехал сразу. Вам отвечу так же, как и им - войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу вернуться - недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески", - отметил бизнесмен.

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Ринат АхметовВторжение России в Украину