Ахметов с начала войны ни разу не покидал Украину, - Данилов

"Хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", - сообщил Данилов.

Он также рассказал, что среди украинских крупных бизнесменов были и такие, что накануне войны отправились куда-то на частных самолетах. Он сравнил их с мигрирующими птицами.

"Когда война закончится, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", - убежден секретарь СНБО.

Напомним, Ринат Ахметов прилетел в Украину 23 февраля, накануне российского вторжения. С начала войны его предприятия, благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и населению 2,7 млрд грн.