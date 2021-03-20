Ахметов: качество образования должно стать национальной идеей

Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать - вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень.
Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов, комментируя создание первого в Украине частного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника" в Мариуполе.
Как известно, университет строится компанией "Метинвест" Рината Ахметова. Уже в следующем году планируют набор 200 студентов.
По словам инвестора проекта Рината Ахметова, его целью является сохранение промышленности в Украине.
Отмечается, что учебный корпус и кампус буду созданы по дизайну японского архитектора Хироки Мацууры. Лаборатории оборудуются Siemens, Schneider Electric и другими международных корпорациями.
Разработка IT-инфраструктура анонсирована от Microsoft. Также новый вуз в Мариуполе - предусматривает облагораживание городского сада и реконструкцию стадиона "Азовец".
"Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать - это вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень. Тот уровень, который позволит предприятиям успешно работать и выпускать качественную продукцию, а их сотрудникам - достойно жить и гордиться своими профессиями", - отметил бизнесмен.
Он также добавив, что главная инвестиция - это получение хорошего образования.
"Уверен, именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины", - резюмировал Ахметов.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Метинвест Политехника" уже получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям "Металлургия", "Металловедение", "Компьютерные науки", "Экономика", "Охрана труда" и "Горное дело". Слушатели курсов получат сертификаты государственного образца.