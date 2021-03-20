Ахметов: качество образования должно стать национальной идеей

Как известно, университет строится компанией "Метинвест" Рината Ахметова. Уже в следующем году планируют набор 200 студентов.

По словам инвестора проекта Рината Ахметова, его целью является сохранение промышленности в Украине.

Отмечается, что учебный корпус и кампус буду созданы по дизайну японского архитектора Хироки Мацууры. Лаборатории оборудуются Siemens, Schneider Electric и другими международных корпорациями.

Разработка IT-инфраструктура анонсирована от Microsoft. Также новый вуз в Мариуполе - предусматривает облагораживание городского сада и реконструкцию стадиона "Азовец".

"Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать - это вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень. Тот уровень, который позволит предприятиям успешно работать и выпускать качественную продукцию, а их сотрудникам - достойно жить и гордиться своими профессиями", - отметил бизнесмен.

Он также добавив, что главная инвестиция - это получение хорошего образования.

"Уверен, именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины", - резюмировал Ахметов.