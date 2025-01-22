Ахметов інвестує ще 450 млн євро в будівництво нової вітроелектростанції у Миколаївській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

ДТЕК планує завершити будівництво до кінця 2026 року. Кількість турбін на електростанцій зросте з 19 до 83, а потужність збільшиться в чотири рази - з 114 до 500 МВт.

Це найбільша інвестиція приватного сектору в Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Загальні інвестиції в електростанцію складуть 650 млн євро.

Проєкт стане найбільшою вітроелектростанцією у Східній Європі, побудованою за останнє десятиліття.

Згідно з умовами угоди, банки, включаючи Danske Bank, нададуть 370 млн євро кредитних коштів, забезпечених гарантіями державного Експортно-інвестиційного фонду Данії - більша частина з яких буде використана для фінансування турбін Vestas EnVentus V162-6,0 МВт. ДТЕК фінансує решту вартості проєкту власними коштами.

На повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт-год електроенергії на рік - цього достатньо для забезпечення електроенергією 900 000 українських домівок, що еквівалентно енергії, необхідній для заряджання кожного смартфона в ЄС протягом року.

"Це наш внесок у сильну, незалежну та вільну Україну, в енергетичну безпеку нашої країни. Ми віримо в Україну, продовжуємо інвестувати в Україну, щоб українці могли жити на своїй землі зі світлом і теплом, і далі створюємо нові робочі місця, щоб українці могли повертатися додому. Наша мета - не лише відновити те, що було зруйноване РФ, але й закласти основу для майбутнього економічного зростання. Угода про будівництво другої черги Тилігульської ВЕС - найбільшого об’єкта зеленої енергетики в країні - під час війни є будівництвом майбутньої сильної та незалежної української енергетики вже сьогодні. Це також знак довіри наших європейських партнерів", - зазначив акціонер компанії ДТЕК, бізнесмен Рінат Ахметов.

Президент і генеральний директор Vestas Генрік Андерсен сказав: "Ми пишаємося тим, що розширюємо нашу співпрацю з ДТЕК і надаємо наші технологічні рішення для проєкту Тилігульської ВЕС, який підтримуватиме енергосистему України. Я хочу подякувати ДТЕК за далекоглядне лідерство, а також владі Данії, України та ЄС за їхню сильну підтримку цього амбітного проєкту, який допоможе посилити енергетичну безпеку України".

Окрім Тилігульської, ДТЕК планує будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт у Полтавській області. Це частина мети компанії, яка полягає в тому, щоб до 2030 року збільшити портфель відновлюваних джерел енергії в Україні до 2 ГВт. До жовтня мають закінчитися роботи зі встановлення 200 МВт потужних акумуляторних систем накопичення в різних регіонах країни.