Ахметов инициирует досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд гривен налогов

"Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес СКМ уплатит налоги наперед - на сумму 1 млрд гривен", - говорится в заявлении бизнесмена.

Ринат Ахметов подчеркнул, что угроза вторжения требует максимального единения.

"Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас - вопрос выживания страны", - говорится в заявлении.

"Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему Благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой Благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", - добавил Ринат Ахметов.

Напомним, 16 февраля во время визита в Мариуполь бизнесмен Ринат Ахметов анонсировал инвестиции в строительство нового металлургического производства в регионе в объеме более 1 млрд долларов.

Также в Мариуполе Ахметов заявил, что Донбасс может быть счастлив только в единой Украине.