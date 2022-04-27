Ахметов: горжусь тем, что наша "Азовсталь" стала оплотом сопротивления в Мариуполе

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что Мариуполь всегда был и будет украинским городом. Также бизнесмен гордится, что завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ахметова газете Le Temps.

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе Азовсталь. Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", - сообщил бизнесмен.

Ахметов назвал происходящее в Мариуполе глубочайшей трагедией, за которую России должна понести ответственность.

"Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе. Мариуполь - это глубочайшая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", - заявил владелец "Азовстали".