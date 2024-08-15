"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області

Як зазначається, спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військових РФ на території Курської області. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз

Спецоперацію провели воїни ЦСО "А" Служби безпеки України.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", - зазначили джерела.

Воїни СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

Що цьому передувало

Проєкт "Хочу жить" повідомив, що українським захисникам вдалося взяти у полон роту російських солдатів у Курській області РФ. За даними "Хочу жить", це сталося вчора, 14 серпня.

Зазначалося, що у полон здалися понад 100 російських військових.