АГРУ призывает должным образом обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона

Ассоциация газового рынка Украины обращает внимание органов власти на необходимость принятия неотложных мер по урегулированию задолженности теплоснабжающих организаций перед НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба АГРУ.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", по состоянию на 5 сентября 2019 года во всех областях Украины насчитывается около 142 производителей тепла для нужд населения, бюджетных учреждений, бытовых и промышленных потребителей, не имеющих поставщика природного газа и не включенных в реестр ни одного из поставщиков.

Согласно положениям Кодекса ГТС и ГРС, такие предприятия не имеют право потреблять газ. Поэтому они не смогут вовремя начать отопительный сезон. По оценкам Ассоциации, эти предприятия обеспечивают теплом около 2 млн домохозяйств по всей Украине, а также десятки объектов социальной инфраструктуры. Если эти предприятия не будут включены в реестр ПСО-поставщика природного газа, то не смогут вовремя начать отопительный сезон.

"Напомним, что в прошлом году в Кривом Роге 800 тысяч жителей оставались без отопления до конца ноября из-за состояния расчетов между Криворожской ТЭЦ и ПСО-поставщиком газа. Сложная ситуация также наблюдалась в городе Смела, Сумах и многих других городах Украины. Она завершилась всплесками социальной напряженности и срыванием пломб на газопроводах, что является грубым нарушением действующего законодательства. В настоящее время есть все основания считать, что отопительный коллапс может повториться и существует угроза возникновения техногенных ситуаций в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Одесской областях", - говорится в сообщении.

В АГРУ подчеркнули, что согласно положений Кодексов ГТС и ГРС, если предприятие не имеет поставщика природного газа, то оно не имеет права потреблять газ. В свою очередь, Операторы ГРМ не смогут начать доставку газа для производителей тепла, а значит сотни тысяч домохозяйств, школ и детсадов могут остаться без отопления.

Кроме того, согласно изменениям в Кодекс ГТС , оператор ГРС по поручению ПСО-поставщика должен отключать от газоснабжения производителей тепла для нужд населения, бюджетных учреждений, промышленных потребителей на протяжении отопительного сезона. Так, ПСО-поставщик может предоставить поручение на отключение объекта и операторы ГРС должны будут его отключить.

"Отключение производителей тепла во время отопительного сезона может привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера и нарушение нормальных условий жизнедеятельности сотен тысяч домохозяйств. Что касается жилого фонда, то такие помещения могут стать аварийными или не пригодными к эксплуатации после разрушения системы централизованного отопления. Такие ситуации могут быть признаны чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня (в зависимости от объема ущерба)", - говорится в сообщении.

Вопрос бесперебойного обеспечения газом Кабинет Министров Украины решал путем принятия соответствующих решений. В частности, в прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято. Поэтому в АГРУ предлагают рассмотреть возможность принятия в этом году распоряжение, которое позволит начать отопительный сезон вовремя по всей территории Украины.

"Подчеркиваем, что теплоснабжающие предприятия имеют значительные долги перед оператором ГТС и операторами ГРМ, функцией которых является надежная и бесперебойная доставка газа теплоснабжающим предприятиям, и которая также должна быть урегулирована для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.

10 сентября 2019 года Комитет ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ заслушал доклад Министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак, в частности, из указанного проблемного вопроса и основных законодательных механизмов его урегулирования.

"Мы обращаемся к компетентным государственным органам с предложением до наступления отопительного сезона совместно с органами местного самоуправления принять всех возможных мер для своевременного начала отопительного сезона. В частности, совместно с владельцами производителей тепла для нужд населения (органы местного самоуправления и Фондом государственного имущества Украины) определить источники финансирования задолженности перед ПСО-поставщиком природного газа", - говорится в сообщении АГРУ.