АГРУ поддерживает переход на учет газа в энергетических единицах

"Ассоциация газового рынка Украины обращает внимание на то, что в существующих условиях практика приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям остается не полностью урегулированной для всех категорий потребителей. Хотя применение учета газа с приведением к стандартным условиям до всех без исключения потребителей газа предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем и иными документами", - говорится в сообщении.

АГРУ надеется, что действующая практика включения потерь, связанных с приведением объемов газа к стандартным условиям тарифов на распределение, является прогрессивным, но временным решением. Отмечается, что исчерпывающее решение проблемы возможно благодаря переходу на учет природного газа в энергетических единицах, что предусмотрено законопроектом №2553, который уже утвержден Верховной Радой в первом чтении.

"Таким образом будут выполнены нормы законодательства Украины и учтены рекомендации Секретариата Энергетического сообщества относительно необходимости распространения европейских норм относительно включения приведение объемов газа к стандартным условиям к счетам конечных потребителей", - говорится в сообщении.

В АГРУ считают, что благодаря внедрению учета газа в энергетических единицах все без исключения потребители газа будут в равных условиях. Ведь сейчас есть категории потребителей, интересы которых не учтены при включены в тариф на распределение затрат на приведение газа к стандартным условиям, а именно:

домохозяйства, которые используют счетчики с термокорректорами. Объемы потребленного газа для них автоматически учитываются как приведенные к стандартным условиям;

домохозяйства, в которых газ учитывался с понижуючими коэффициентами. То есть, параметры их потребления – через место установки счетчика и климатические условия приводят к отрицательным начислений при приведены потребленного газа к стандартным условиям;

промышленные, бюджетные потребители и ТКЭ, которые используют узлы учета газа с автоматизированными устройствами приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям газа.

По данным АГРУ, сейчас почти 2 млн домохозяйств пользуются счетчиками газа с термокорректорами – а это 20% домов с установленными приборами учета. Что касается клиентов из понижуючими коэффициентами, то в отдельных операторов ГРС их количество достигает 30%. Соответственно, на промышленные предприятия, ТКЭ, а также бюджетные учреждения приходится почти 50% потребление газа.

Также отмечается, что для внедрения равных условий для всех потребителей необходим переход на учет газа по энергетическим показателям. Операторы ГРМ готовы к внедрению европейских норм и правил газового рынка, в том числе и применение энергетических показателей.

"За годы, когда ситуация с приведением объемов потребленного газа к стандартным условиям остается неурегулированной, по этому вопросу сложилась определенная судебная практика. В частности, существует 5 решений Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, а также 2 решение Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, которые признают законим приведения объемов газа для бытовых потребителей к стандартным условиям. Имеющиеся 5 решений ВС, которые подтверждают отсутствие в тарифах операторов ГРМ расходов на приведение газа к стандартным условиям до 1 января 2021 года. Поэтому сейчас, когда Большая Палата ВС завершает рассмотрение иска о приведении газа к стандартным условиям, публичные акции и "пророческие" заявления отдельных политических сил является давлением на Верховный Суд и попыткой попасть в информационное пространство для получения сомнительной популярности, безотносительно реальных путей решения проблем на рынке газа", - говорится в сообщении.