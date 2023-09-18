В "Агропросперісі" розповіли, скільки експортують зерна через морські порти Хорватії
Україна почала експортувати зерно через морські порти Хорватії. "Агропросперіс" входить до вітчизняних експортерів, які поточного року першими скористалися цим маршрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Як зазначають в компанії, маршрут став важливим кроком у розширенні української агрологістики на тлі блокади агресором зернового коридору з глибоководних портів Чорного моря.
Для "Агропросперіс" цей напрямок є добре знайомим та успішно використовувався і в попередні роки. Так, протягом 2021-2022 рр. через порти Хорватії компанія відвантажила 4 000 т сої без ГМО до Італії.
"З початку сезону 2023-2024 рр. ми поставили 6 000 т кукурудзи до Італії, 11 000 т пшениці до Іспанії. Продовжуємо програму з накопичення пшениці та сої для замовників у Єгипті та Європі", - додають в "Агропросперісі".
Також в компанії подякували за працю агровиробничих компаній групи на Сумщині та Чернігівщині. Практично щодня вони вирощують, доглядають за посівами та збирають врожаї під обстрілами.
"Від вашої мужності та стійкості, як і від нашої солідарності та єдності напряму залежить майбутнє України. Триває робота і Благодійного фонду "Агропросперіс", який на сьогодні надав прямої допомоги 2,4 тисячам постраждалим від війни на загальну суму понад 30 млн грн", - додали в компанії
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