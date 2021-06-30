В агрохолдинге A.G.R. Group Мисака Хидиряна озвучили цели по внедрению инноваций

Свое будущее агрохолдинг A.G.R. Group связывает с всеобъемлющей автоматизацией и развитием точного земледелия. Для этих целей компания бизнесмена и мецената Мисака Хидиряна обзаводится самой современной техникой, но главное - привлекает специалистов новой формации.

Об инновационных подходах в аграрном секторе рассказал в интервью “Латифундисту” член правления по вопросам информационных технологий A.G.R. Group Игорь Богданов.

По его словам, стоит задача уже в этом году минимизировать затраты и увеличить прибыль за счет инноваций. Одной из долгоиграющих целей собственник холдинга Мисак Хидирян обозначил развитие точного земледелия.

Специально для этого холдинг открыл новые вакансии, пригласив на работу агронома-аналитика, а также инженеров с соответствующим опытом.

“Мы используем дроны для скаутинга — осмотра своих полей. По картам и индексам вегетации NDVI оцениваем состояние растений и отправляем дроны на проблемные участки для фотофиксации. В этом году хотим попробовать на тестовом поле вносить дронами СЗР. Да, это не совсем практично, ведь дроны оснащены маленькими баками, поэтому на больших площадях провести такую агрооперацию будет сложно. Но, возможно, в будущем компании займутся решением этого вопроса и появятся целые пчелиные семьи дронов”, — сказал Игорь Богданов.

Кроме этого, в компании уже внедрены ряд других инноваций. Например, для автоматизации контроля земельного банка A.G.R. Group ввел новую должность GIS-аналитика, в зону ответственности которого относятся исключительно вопросы земельного банка.

“Рынок инноваций очень развит. Все нововведения, которые мы получаем от разных вендоров (производителей техники и навигации), внедряются чуть ли не впервые, Украина всегда идет в ногу с инновациями в агросекторе, многое вендоры испытывают и тестируют именно в нашей стране. У нас для этого все есть: земля, желание, уровень оснащенности, квалифицированные прогрессивные специалисты”, — объясняет расположенность к инновациям Богданов.

Компании Мисака Хидиряна действительно есть чем похвастаться. Аграрии используют система мониторинга и контроля техники, которая фиксирует абсолютно все операции на полях. Система передает данные о температуре, скорости движения техники, силе ветра и прочее. Это позволяет специалистам холдинга вовремя реагировать на проблему и принимать правильные решения.

У A.G.R. Group автоматизированы все весовые пункты, заправочные комплексы, учет земельного банка и тендерные закупки.

A.G.R. Group — это частный сельскохозяйственный холдинг, объединяющий 19 украинских компаний, специализирующихся на выращивании зерновых культур. Общая площадь сельскохозяйственных земель компании составляет 32 тыс. га.