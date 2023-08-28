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Агрохолдинг Аграрні Системні Технології подав позов до українського ЗМІ про захист ділової репутації

 

18 серпня 2023 року в Господарському суді міста Києва зареєстровано позов ТОВ Аграрні системні технології (АСТ)  до «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ "ЕКОНОМІКА», якому належить Інтернет-видання Дєло.юа, про  захист ділової репутації, шляхом спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди.

https://court.gov.ua/fair/ судова справа №910/13155/23

17 липня на сайті delo.ua були розміщені недостовірні дані, що наносять шкоду діловій репутації Агрохолдингу. В розміщеному матеріалі не містилось жодних документальних підтверджень причетності засновників та власників АСТ до осіб, які мають негативну репутацію та звинувачуються у вчиненні діянь, направлених на порушення суверенітету України.

Публікація непідтверджених даних виданням Дело.юа спричинила передрук  (перепост) статті рядом ЗМІ, що призвело до масштабного поширення недостовірної інформації.

Про намір в судовому порядку довести недостовірність негативної інформації, поширеної виданням  Дєло.юа про засновників та власників агрохолдинку АСТ,  компанія заявляла у своєму попередньому прес-релізі.

https://www.rbc.ua/rus/news/informatsiyna-ataka-agroholding-ast-1691136362.html

https://24tv.ua/agroholding-ast-zaperechiv-spivpratsyu-medvedchukom-pro-shho_n2364853

За словами юристів агрохолдингу, гарантія судового захисту права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення цієї інформації в суді, гарантовано ст. 32 Конституції України.

 Представники Агрохолдингу переконані у власній правовій позиції і доведуть це в суді.

Справка:

Компанія  «Аграрні Системні Технології» – це  сучасне українське аграрне підприємство з корпоративною структурою управління та багаторічним міжнародним досвідом.
Основним напрямком діяльності є вирощування зернових культур – сої та кукурудзи. Компанія у своїй роботі спирається на принципи чіткого дотримання вітчизняного та міжнародного законодавства, якісного задоволення запитів покупців та забезпечення найвищої якості продукції

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