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Агрессор должен получить ответ в течение 24 часов, - Зеленский о гарантиях безопасности

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Киев, Четверг 17 марта 2022 01:29
Агрессор должен получить ответ в течение 24 часов, - Зеленский о гарантиях безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем выступлении перед Конгрессом США. Глава государства отметил, что основной темой стали гарантии безопасности и новый союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"В выступлении перед Конгрессом я обратился ко всем главам государств относительно создания нового объединения U-24, нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира, быстрый и эффективный. Сразу, не через неделю, месяцы, годы, а за первые 24 часа после нападения.", - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня нельзя больше доверять существующим институтам и надеяться на то, что бюрократы в международных организациях быстро изменятся. Поэтому мировое сообщество должно искать новые гарантии и создавать инструменты.

Напомним, 16 марта Зеленский выступил перед Конгрессом США, где предложил создать "Ассоциацию U24", в которую войдут страны, способные противостоять любой агрессии в первые 24 часа.

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