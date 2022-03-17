Агресор повинен отримати відповідь протягом 24 годин, - Зеленський про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський розповів про свій виступ перед Конгресом США. Глава держави зазначив, що основною темою стали гарантії безпеки і новий союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"У виступі перед Конгресом я звернувся до всіх глав держав щодо створення нового об'єднання U-24, нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу, швидку і ефективну. Відразу, не через тиждень, місяці, роки, а за перші 24 години після нападу.",- сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні не можна більше довіряти існуючим інститутам і сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях швидко зміняться. Тому світова спільнота повинна шукати нові гарантії і створювати інструменти.