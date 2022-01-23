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Агрессия завершится тогда, когда Запад пошлет сигнал России, - Кулеба

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Воскресенье 23 января 2022 01:22
Агрессия завершится тогда, когда Запад пошлет сигнал России, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (фото: Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Анна Полисученко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, когда, по его мнению, завершится агрессия России. Он считает, что это произойдет после того, как Запад пошлет сигнал РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы "Радио Свобода".

"Агрессия России завершится тогда, когда Запад пошлет сигнал России, что Украина одна из нас, она никогда не вернется к вам. Так как это было сделано с Центральной Европой и государствами Балтии", - заявил глава МИД.

Напомним, что министр считает, что если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к РФ, конфликт бы урегулировался. Также он заявил, что Украина страдает из-за того, что отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо активной.

Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба заявил о том, что Германия должна прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину.

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Дмитрий Кулеба
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