Агрессия завершится тогда, когда Запад пошлет сигнал России, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, когда, по его мнению, завершится агрессия России. Он считает, что это произойдет после того, как Запад пошлет сигнал РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы "Радио Свобода".
"Агрессия России завершится тогда, когда Запад пошлет сигнал России, что Украина одна из нас, она никогда не вернется к вам. Так как это было сделано с Центральной Европой и государствами Балтии", - заявил глава МИД.
Напомним, что министр считает, что если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к РФ, конфликт бы урегулировался. Также он заявил, что Украина страдает из-за того, что отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо активной.
Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба заявил о том, что Германия должна прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину.