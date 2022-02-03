Агрессия России затронет всю Европу, - президент Эстонии

Эстония предупреждает, что вторжение России ы Украину затронет всю Европу. Соответствующее заявление сделали на совместной пресс-конференции президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По словам Кариса, Совет национальной обороны обсудил на заседании эскалацию напряженности в Украине. Он отметил, что в случае вторжения России, это коснется всей Европы, поэтому Эстония должна быть готова и сотрудничать с союзниками.

Он отметил, что Россия стремится подчинить себе как можно больше стран, хотя Советского Союза больше не существует.

"Россия набирает военную готовность для повторного нападения на одного из своих соседей и поставила перед собой цель изменить прозападный курс Украины", - сказал президент.

Карис отметил, что прямой военной угрозы Эстонии нет и Эстония как член НАТО хорошо защищена. В то же время, возобновление российских военных действий на Украине затронет всю Европу. Это приведет к потокам беженцев, кибератакам, экономическим проблемам.

Президент Эстонии подчеркнул, что его страна все это время поддерживала Украину и сейчас нашла возможности оказать практическую поддержку.

"Для Украины важно сохранить выбранный демократический путь. Мы работали над готовностью Эстонии, правительство приняло решение о дополнительных инвестициях и готовит меры, которые помогут лучше подготовиться к различным ситуациям", - сказал Карис.

Поскольку Эстония является членом НАТО, то ей нужно поддерживать совместные заявления, которые продвигают участники Альянса. Второе - важно поддерживать Украину всеми силами. К примеру, Эстония может держать вопрос Украины на высоком уровне среди своих союзников и делиться оружием и собственными ноу-хау. Третьим шагом является повышение обороноспособности самой Эстонии.