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Агресія Росії торкнеться всієї Європи, - президент Естонії

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Естонія, Четвер 03 лютого 2022 01:27
Агресія Росії торкнеться всієї Європи, - президент Естонії Фото: Алар Каріс, президент Естонії (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Естонія попереджає, що вторгнення Росії в Україну торкнеться всієї Європи. Відповідну заяву зробили на спільній прес-конференції президент Алар Каріс і прем'єр-міністр Кая Каллас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами Каріса, Рада національної оборони обговорила на засіданні ескалацію напруженості в Україні. Він зазначив, що в разі вторгнення Росії, це торкнеться всієї Європи, тому Естонія повинна бути готова і співпрацювати з союзниками.

Він зазначив, що Росія прагне підпорядкувати собі якомога більше країн, хоча Радянського Союзу більше не існує.

"Росія набирає військову готовність для повторного нападу на одного зі своїх сусідів і поставила перед собою мету змінити прозахідний курс України", - сказав президент.

Каріс зазначив, що прямої військової загрози Естонії немає і Естонія як член НАТО добре захищена. У той же час, відновлення російських військових дій на Україні торкнеться всієї Європи. Це призведе до потоків біженців, до кібератак, до економічних проблем.

Президент Естонії підкреслив, що його країна весь цей час підтримувала Україну і зараз знайшла можливості надати практичну підтримку.

"Для України важливо зберегти обраний демократичний шлях. Ми працювали над готовністю Естонії, уряд прийняв рішення про додаткові інвестиції і готує заходи, які допоможуть краще підготуватися до різних ситуацій", - сказав Каріс.

Оскільки Естонія є членом НАТО, то їй потрібно підтримувати спільні заяви, які просувають учасники Альянсу. Друге - важливо підтримувати Україну всіма силами. Наприклад, Естонія може тримати питання України на високому рівні серед своїх союзників і ділитися зброєю і власними ноу-хау. Третім кроком є підвищення обороноздатності самої Естонії.

Нагадаємо, що Великобританія збільшить число своїх військ в Естонії. Це роблять для того, щоб зміцнити східне крило НАТО і зупинити Росію.

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Естонія Вторгнення Росії до України
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