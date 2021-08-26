Агрессия России продолжает оставаться "красной линией" политического Запада, - замгенсека НАТО

Джоанэ отметил, что Крымская платформа является очень важной инициативой Украины.

"Этот вид постоянного внимания и давления на Россию - то, что нужно продолжать. Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей красной линией политического Запада. Это то, что мы никогда не можем принять - агрессивные территориальные изменения в Европе", - сказал замгенсека НАТО.

Он также выразил надежду, что Крымская платформа будет "очень полезным инструментом" для того, чтобы тема оккупации Крима оставалась очень высоко в повестке дня международного сообщества.

"Все союзники, НАТО, ЕС по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию", - добавил политик.