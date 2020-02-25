Агрессивные соцсети: что у Зеленского планируют делать с российскими сайтами

Действие указа президента, запрещающего в Украине доступ к российским социальным сетям и интернет-сервисам, заканчивается в мае этого года. Речь идет о ресурсах "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru. Почти три года назад президент Петр Порошенко ввел санкции в отношении популярных российских сайтов, обязав провайдеров их заблокировать.

Для чего это делалось? Вводя санкции, власть ставила три цели. Во-первых, не наполнять бюджет государства-агрессора, осложнив экономическую деятельность его компаний в Украине. Во-вторых, защитить украинских пользователей от влияния российской пропаганды. В СБУ утверждали, что кремлевские спецслужбы для ведения информационной войны против Украины используют российские соцсети и порталы. В-третьих, защитить персональные данные украинцев, к которым могла получить доступ ФСБ.

В прошлом году санкции в отношении "Яндекса" продлили до 2022 года, тогда как для других ресурсов этот вопрос остается все еще открытым. Президент Владимир Зеленский пока не вдавался в детали о планах продления или прекращения блокировки. Еще во время предвыборной кампании в интервью РБК-Украина он пояснял, что украинцы все равно обходят запрет.

На тот момент еще кандидат в президенты считал, что перед запретом российских соцсетей населению нужно было объяснить, "почему это плохо" и предоставить альтернативные площадки для общения.

Передел аудитории

До введения санкций, в апреле 2017 года, "ВКонтакте" (ВК), "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс" входили в десятку самых популярных сайтов среди украинской аудитории. ВК и вовсе был вторым по посещаемости сайтом в Украине с охватом аудитории 68%. Это следует из исследования Factum Group Ukraine для Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), в котором учитывались пользователи ПК и мобильных браузеров на Android. "Яндекс" был четвертым с показателем 62%, следом шли "Одноклассники" и Mail.ru с охватом 48% и 59% соответственно.

Метрика ИнАУ за июль 2017 года, уже после введения блокировки, показала, что посещаемость каждого из этих сайтов за неполных три месяца упала примерно вдвое.

Что интересно, в последнем исследовании ассоциации, проведенном в декабре 2019 года, "Одноклассники", "Яндекс" и "ВКонтакте" все еще держались в топ-десять самых посещаемых сайтов в Украине. Но по сравнению с апрелем 2017 года месячный охват их аудитории сократился в три раза, а Mail.ru – в четыре.

В то же время, согласно данным компании Kantar TNS, которая считала пользователей и ПК, и мобильного интернета, все четыре ресурса в январе этого года оказались "за бортом" топ-25 украинских сайтов.

Их долю рынка заняли такие крупные западные игроки, как Google, Facebook и Youtube. Большей частью аудитория ВК и "Одноклассников" перешла в Facebook и частично в Instagram.

"У таких популярных пабликов, как "Типичный Киев", в 2017 году был стремительный рост аудитории в Facebook на фоне падения посещаемости "ВКонтакте". С другими региональными пабликами наблюдалась такая же тенденция. Местные группы по типу "Типичный Харьков", "Типичная Одесса" – почти все они переехали в Facebook, прекратив свою активную деятельность в "ВКонтакте", – рассказывает РБК-Украина аналитик "Интерньюз - Украина" Виталий Мороз.

Подавляющее большинство провайдеров сейчас ограничивают доступ к российским ресурсам в соответствии с указом президента, отмечают опрошенные изданием эксперты. Но при желании есть масса способов обойти эту блокировку с помощью VPN-расширения для браузеров или специальных VPN-приложений, спутникового интернета, использования proxy и прочих сервисов.

Смазанный эффект

Блокировка российских сайтов и соцсетей привела к явному сокращению их аудитории в Украине. Однако государство так и не провело оценку эффективности действия запрета, говорит юрист Лаборатории цифровой безопасности Вита Володовская. По ее словам, в прошлом году их организация обращалась к СБУ, СНБО и Кабмину с просьбой предоставить информацию о том, проводилась ли такая оценка. Но эту информацию им так и не дали.

Если власть рассчитывала на то, чтобы уменьшить посещаемость этих сайтов широкой аудиторией, то этот эффект действительно достигнут, говорит исполнительный директор ИнАУ Владимир Куковский.

"С точки зрения цензуры такое блокирование относительно эффективно. Хотя можно предположить, что свою роль сыграла и патриотическая позиция граждан. После того, как было привлечено внимание к российским пропагандистским ресурсам, проведена соответствующая кампания, многие украинцы просто из патриотических соображений отказались от использования этих сайтов", – полагает Куковский.

Экономические цели от блокировки, по его мнению, были также достигнуты. Ведь вскоре после введения санкций офисы Mail.Ru Group (в которую входит соцсети ВК и "Одноклассники", а также почтовый сервис Mail.ru) и "Яндекс" прекратили свою работу в Украине.

Виталий Мороз также считает, что те цели, которые власть подавала в публичной плоскости – экономические и информационные – были в полной мере достигнуты.

"Эти российские интернет-сервисы, как и многие другие ресурсы, получали свой доход за счет украинских пользователей. Соответственно, в 2017 году они потеряли огромное количество аудитории. Буквально за год "ВКонтакте" лишился около 4 млн пользователей из Украины, "Одноклассники" – 2,5-2,6 миллионов. Эти цифры подтверждают и успешность блокировки как информационной меры", – пояснил изданию эксперт "Интерньюз - Украина".

Если же целью было полное ограничение доступа к российским социальным сетям, то эта цель не выполнена, ведь технически невозможно полностью корректно провести блокировку доступа через провайдеров, отмечает Владимир Куковский. По словам собеседника, блокировать ресурсы следует через хостинг и через владельцев сайтов. Но часто это сложнее, если дата-центр находится за границей.

"Есть международные правовые механизмы: правоохранительные органы обращаются туда, и в тех дата-центрах блокируется доступ. К сожалению, в Украине заставляют блокировать провайдеров. Злоумышленников таким образом остановить невозможно", – говорит исполнительный директор ИнАУ.

На этом недостатки блокировки через провайдеров не ограничиваются. Например, кроме сайтов, попавших под запрет, страдает целый ряд других ресурсов.

"Условно, если заблокировать какой-то сайт 1, есть вероятность, что будет заблокирован и сайт 2, который не имеет отношения к сайту 1. Такие особенности блокировки провайдерами через IP-адреса. Это называется оверблокинг. На одном IP-адресе могут быть другие сайты. Они вынуждены переноситься на другие IP-адреса", – объясняет Куковский.

Санкции произвели некий охлаждающий эффект на украинских пользователей, говорит Вита Володовская. Но целиком исключить влияние российской пропаганды такие меры не могут, и она попросту перекочевала на другие каналы.

"Пропаганда дальше распространяется и через Facebook, и через другие порталы. Полностью исключить этот элемент в любом случае не удалось", – рассуждает эксперт Лаборатории цифровой безопасности.

К тому же граждане, которые остались на оккупированных территориях, имеющие доступ к запрещенным соцсетям, фактически остались в изолированной среде. "В условиях, когда украинских пользователей на этих ресурсах стало меньше, вес российской пропаганды и языка вражды только растет. Нет альтернативного мнения", – считает Володовская.

Более того, блокировка российских ресурсов не решает проблему защиты персональных данных, считает юрист. Многие из VPN-сервисов, которые устанавливают пользователи, не являются полностью безопасными и иногда собирают даже больше персональных данных, нежели это делали запрещенные соцсети.

"Конечно, есть анонимизирующие сервисы, позволяющие действительно защитить пользователя, но чаще всего они платные", – уточняет Володовская.

Снимать санкции – не время

Продолжение блокировки российских веб-сайтов вряд ли как-то повлияет на их аудиторию, поскольку люди уже перешли на другие ресурсы, считает Владимир Куковский.

Но санкции следует продолжить, поскольку они доказали свою эффективность, уверен Виталий Мороз. Вопрос лишь в том, как это лучше сделать юридически. Ведь процесс блокировки в 2017 году имел множество изъянов.

"Это было сделано через указ президента и там есть некоторые законодательные ограничения. Но по факту провайдеры не были юридически обязаны исполнять этот указ. То есть с юридической точки зрения с их стороны это было добровольно. Гораздо более эффективно закрепить блокировку на законодательном уровне", – рассуждает аналитик "Интерньюз - Украина".

Одна из претензий правозащитников при введении санкций заключалась в отсутствии сколько-нибудь прозрачных критериев, по которым ограничивался доступ к тем или иным ресурсам, говорит Вита Володовская.

"В тот перечень от 2017 года, например, попали не только российские сайты, но и некоторые украинские издания – "Экономические известия". Поэтому решение нужно пересмотреть с тем, чтобы предложить и ввести санкции так, как это делают западные страны в отношении лиц, которые действительно несут угрозу и к которым применение этих санкций может быть эффективным", – отмечает юрист Лаборатории цифровой безопасности.

Многие члены команды Зеленского уже после выборов высказывались за продление санкций в отношении российских ресурсов. По закону, вопрос продолжения или пересмотра санкций рассматривает СНБО по предложению Верховной рады, Кабмина, президента, Нацбанка или СБУ. И дальше принятое решение вводится в действие указом главы государства.

В ответе на запрос РБК-Украина в Совете нацбезопасности и обороны уточнили, что в случае поступления такого предложения "оно будет вынесено на рассмотрение в установленном порядке". В СБУ на момент выхода материала на запрос издания не ответили.

В начале февраля министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал РБК-Украина, что его ведомство будет инициировать продление запрета российских соцсетей и порталов.

Продолжение санкций поддерживают и в профильном парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Россия не прекращает информационную агрессию, а уровень критического мышления и медиа-грамотности у нас очень низкий. Мы уже пытаемся изменить ситуацию. Например, на портале "Дія" есть курс для граждан. Но пока этого недостаточно", – говорит РБК-Украина замглавы комитета Евгения Кравчук ("Слуга народа").

По ее словам, социальные сети, которые контролируются из России, "могут распространять любую дезинформацию и панику". "То, что на них нет влияния государства – нормально. Но у них нет и внутренних механизмов контроля, который есть у Facebook, например. Поэтому снимать санкции – не время. Это должно происходить по мере роста медиа-грамотности людей", – уверена Кравчук.