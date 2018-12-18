"Аграрный фонд" выплатил государству 211,5 млн гривен дивидендов в 2016-2018

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Активы ПАО за указанный период выросли с 6,11 млрд грн до 6,99 млрд грн

В течение трех лет ПАО "Аграрный фонд" выплатило государству 211 500 000 грн дивидендов. Данная информация указана в аудиторском отчете по результатам государственного финансового аудита деятельности ПАО "Аграрный фонд" за период с 01.01.2016 по 30.06.2018, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В частности, в 2016 году предприятием в пользу государства выплачены дивиденды в размере 116 млн грн, в 2017 году – 24,4 млн грн, в 2018 году – 71,1 млн грн.

Согласно данным аудиторского отчета, чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" по 2016 составила 48,7 млн грн, за 2017 – 94,8 млн грн. Выполнение финансового плана в части чистой прибыли в 2016 году составило 101,4%, в 2017 году - 103,7%.

Председатель правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко, комментируя результаты аудита, отметил: "Деятельность ПАО "Аграрный фонд" является доказательством того, что государственное предприятие может и должно быть прибыльным. Из года в год Общество прибыльное и является донором государственного бюджета Украины".

Согласно аудиторскому отчету, активы Общества за указанный отчетный период выросли с 6,11 млрд грн до 6,99 млрд грн.

При этом в пресс-службе фонда отмечают ряд факторов, которые негативно влияют на работу предприятия. Согласно аудиторскому отчету, выявлено, что из-за ненадлежащего хранения зерна, принадлежащего Аграрному фонду, государство понесло убытки в размере 18,8 миллиона гривен. Недостача в 4,2 тыс. тонн зерна зафиксирована на Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов, которые находятся в государственной собственности и пребывают в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Фактически указанная недостача в 4,2 тыс тонн составляет менее 0,1% от общего объема зерна, которое было закуплено ПАО "Аграрный фонд" и отправлено на хранение на элеваторы предприятий-подрядчиков в течение указанного периода. В то время как убытки во время хранения зерна в европейских странах составляют 5-7%, а в Украине в большинстве случаев - 10%.

Кроме того, ПАО "Аграрный фонд" неоднократно обращалось к руководству МинАПК с просьбой передать в управление восемь комбинатов хлебопродуктов. Это позволило бы Обществу работать более эффективно и избежать хищений, отметили в пресс-службе фонда.

В частности, аудитом установлено, что имея в сфере управления собственные производственные мощности, "Аграрный фонд" мог бы ежегодно экономить около 10% от общей суммы средств, расходуемых на хранение, погрузку и переработку зерна и продуктов его переработки.

Кроме того, отмечается, что ПАО "Аграрный фонд" неоднократно обращалось в правоохранительные органы с информацией о хищении имущества фонда на том же ГП "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов". Соответствующие заявления были направлены в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины и Военной прокуратуры Украины.

По обращению ОАО "Аграрный фонд" Управление защиты экономики Национальной полиции Украины провело предварительное расследование и вручило подозрение руководству ООО "Украинская зерновая компания" Грейнкор ", которое не вернуло зерно.

Также ОАО "Аграрный фонд" инициировало досудебное расследование по факту недопоставки зерна компанией "Семь Инвестторг".

В фонде также считают, что из-за безответственной деятельности предыдущего руководства фонда, Общество потеряло более 2,4 млрд грн (а это почти половина уставного фонда) в неплатежеспособных банках "Брокбизнесбанк" и "Радикал Банк".

Однако, в пресс-службе отметили, что учитывая сложную ситуацию в стране, "Аграрный фонд" ни разу не обращался к правительству с просьбой увеличить уставной капитал. Вместо этого, в соответствии с принятой бизнес-практикой, Общество взяло кредит в "Укргазбанке", который также является государственным учреждением.

Как результат - ПАО "Аграрный фонд" является одним из самых прибыльных государственных предприятий и лидером аграрного рынка Украины, заявили в пресс-службе.